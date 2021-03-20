SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından corona virüsü vaka ve ölü sayısı son dakika olarak duyuruluyor. Salgınla mücadele topyekun devam ederken günlük koronavirüs tablosunda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi veriler belirleniyor. Aşılama çalışmalarının devam etmesiyle beraber akşam saatlerinde açıklanan korona tablosu milyonların gündemine geliyor. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı açıklandı mı? İşte Koronavirüs tablosu ile 20 Mart 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum!