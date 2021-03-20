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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

SON DAKİKA: kaç oldu? 20 Mart ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından corona virüsü vaka ve ölü sayısı son dakika olarak duyuruluyor. Salgınla mücadele topyekun devam ederken günlük koronavirüs tablosunda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi veriler belirleniyor. Aşılama çalışmalarının devam etmesiyle beraber akşam saatlerinde açıklanan korona tablosu milyonların gündemine geliyor. Buna göre; kaç oldu? 20 Mart ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı açıklandı mı? İşte Koronavirüs tablosu ile 20 Mart 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum!

Giriş Tarihi: 20.03.2021 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 18:51
SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Mart ayının son günlerine gelinirken vaka sayısındaki azalma dikkatlerden kaçmazken günlük merak ediliyor. Tam bu noktada Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu, 20 Mart Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı mı gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. resmi internet sitesi aracılığıyla verileri ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri güncel olarak akşam saatlerinde açıklanacağı biliniyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? KORONA TABLOSU İLE BUGÜNKÜ CORONA VIRÜS VAKA SAYISI

Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla verileri ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri şöyle;

SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

Corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM 19 MART

Türkiye Günlük , "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM 18 MART

Türkiye Günlük , "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi. Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Mart Koronavirüs tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı açıklanıyor!

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM 17 MART

Türkiye Günlük , "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 17 Mart koronavirüs tablosunda 18.912 yeni vaka yer aldı ve 73 kişi de hayatını kaybetti.

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