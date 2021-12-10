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Haberler Yaşam Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:23

Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Adıyaman'da diri diri mezara gömülen bebek Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Cani anne ve anneanne hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Türkiye'yi derinden sarsan olay; 26 Eylül'de Adıyaman'da yaşanmıştı…

Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım'daki karar duruşmasına, tutuklu sanık, bebeğin annesi Gülçin Erdal ile anneannesi Ülkü Erdal, Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

SAVCI 'MÜEBBET' İSTEDİ

Duruşma savcısı, Ülkü ve Gülçin Erdal'a "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

PİŞMANMIŞ, SUÇSUZMUŞ!

Son sözü sorulan sanık anneanne Ülkü Erdal, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük.

Son dakika | Türkiye diri diri gömülen bebeği konuşmuştu! Cani anne ve anneanne hakkında flaş gelişme!

Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

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