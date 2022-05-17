Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

"İDAM OLSAYDI"

Kararla ilgili konuşan Emine Bulut'un annesi Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı. Diğer öldürenler de 'bize de aynısını yaparlar, yapmayalım' derlerdi" dedi.