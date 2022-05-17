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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:34

Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

Son dakika haberi: Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bulut'un anne ve babası açıklama yaptı. Anne Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. Torunumun psikolojisi bozuldu, halen ağlıyor" dedi.

DHA
Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

SON DAKİKA: TÜRKİYE EMİNE BULUT CİNAYETİ SARSILMIŞTI! EN YAKININ ANLATTI: HALA AĞLIYOR

Yargıtay, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Fedai Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

'Haksız tahrik ve takdir indirimi' talebiyle yapılan itirazları reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

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Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

"İDAM OLSAYDI"

Kararla ilgili konuşan Emine Bulut'un annesi Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı. Diğer öldürenler de 'bize de aynısını yaparlar, yapmayalım' derlerdi" dedi.

Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

Torununun psikolojisi bozulduğunu ifade eden anne Bulut, "Halen ağlıyor çocuğu. Çocuğunu görmek nasip olmasın. Oradan çıkartmasın onu Allah" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor

Ahmet Bulut, "Bu olayların bitmesi için daha ağır ceza olması gerekiyor. Böyle müebbet ile ağırlaştırılmış ile bunlar bitmez.

SON DAKİKA