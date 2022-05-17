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Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
10:34
Son dakika: Türkiye Emine Bulut cinayeti sarsılmıştı! En yakının anlattı: Hala ağlıyor
Son dakika haberi: Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bulut'un anne ve babası açıklama yaptı. Anne Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. Torunumun psikolojisi bozuldu, halen ağlıyor" dedi.