SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.

Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.