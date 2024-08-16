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Giriş Tarihi: 16.08.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:07

SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Türkiye genelinde 47 yangın aynı anda çıktı. 30'unun kontrol altına alındığı öğrenildi. Ciğerlerimiz yanarken İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi." dedi. Bakan Yumaklı'nın İzmir'e gittiği öğrenildi. Yangının evlere sıçraması ise korkuya neden oldu.İşte son görüntüler...

SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

BAKAN YUMAKLI İZMİR'E GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

İleitşim Başkanlığı "İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerine de sıçraması korkuyu artırdı. Yangın bölgesinden korkutan görüntüler de geliyor.

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada

SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

BAKAN YUMAKLI: 47 YERDE YANGIN ÇIKTI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.

Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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