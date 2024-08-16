Giriş Tarihi: 16.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
23:07
SON DAKİKA: Türkiye genelinde 47 yangın! İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Türkiye genelinde 47 yangın aynı anda çıktı. 30'unun kontrol altına alındığı öğrenildi. Ciğerlerimiz yanarken İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi." dedi. Bakan Yumaklı'nın İzmir'e gittiği öğrenildi. Yangının evlere sıçraması ise korkuya neden oldu.İşte son görüntüler...