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Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! "Çöp ev" davasında mütalaa açıklandı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
15:14
Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! "Çöp ev" davasında mütalaa açıklandı
Son dakika haberleri: Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet'i 1 yıl boyunca çöp evde saklayan Kamuran Pınar A. (46) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuran Pınar A.'nın 27 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.