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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! "Çöp ev" davasında mütalaa açıklandı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:14

Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! "Çöp ev" davasında mütalaa açıklandı

Son dakika haberleri: Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet'i 1 yıl boyunca çöp evde saklayan Kamuran Pınar A. (46) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuran Pınar A.'nın 27 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Çöp ev davasında mütalaa açıklandı

Son dakika haberleri: Türkiye'yi sarsan olay, 2020 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanmıştı. Kamuran Pınar A.'nın, yeğeni Cem Muhammet'i 1 yıl boyunca çöp evde sakladığı ortaya çıkmıştı. Belediye ekipleri tarafından şans eseri bulunan talihsiz çocuk, devlet korumasına alınmıştı. Cani teyze ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuran Pınar A.'nın (46), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Çöp ev davasında mütalaa açıklandı

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Çöp ev davasında mütalaa açıklandı

VÜCUDUNDA YARALAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Çöp ev davasında mütalaa açıklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: TEYZE TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Son dakika: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Çöp ev davasında mütalaa açıklandı

"EĞER BULUNMASAYDI..."

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

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