Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:10

Son dakika: Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Son dakika haberleri: Türkiye, dün İzmir'in Bayraklı ilçesinden gelen korkunç haberle sarsıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenini parçalanmış halde bir evin buzdolabında buldu. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cesetlerin anne ve kızları ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edilirken, katil Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısı ile ilgili detay ise dikkatlerden kaçmadı. Mahalleli de kan donduran olayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...