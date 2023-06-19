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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:10

Son dakika: Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Son dakika haberleri: Türkiye, dün İzmir'in Bayraklı ilçesinden gelen korkunç haberle sarsıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenini parçalanmış halde bir evin buzdolabında buldu. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cesetlerin anne ve kızları ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edilirken, katil Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısı ile ilgili detay ise dikkatlerden kaçmadı. Mahalleli de kan donduran olayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Türkiye İzmir’deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken ’sevgili’ detayı...

İzmir Bayraklı'da dün kan donduran bir olay meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cesedi parçalanmış halde bir evin buzdolabında bulundu. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Son dakika: Türkiye İzmir’deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken ’sevgili’ detayı...

Kan donduran dün, saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi.

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Son dakika: Türkiye İzmir’deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken ’sevgili’ detayı...

Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

Son dakika: Türkiye İzmir’deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken ’sevgili’ detayı...

ANNE VE KIZLARININ CESEDİ DONDURUCUDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi.

Son dakika: Türkiye İzmir’deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken ’sevgili’ detayı...

Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

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