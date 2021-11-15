SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

SON DAKİKA: KASTAMONU'DA ÇAMAŞIR MAKİNESİ FACİASI Yine iddialara göre: Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı. Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı. SON DAKİKA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI SON DAKİKA: TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR İşte o tweet'lerden bazıları: 'NASIL SIĞAR?' Nasıl mümkün olabiliyor çok büyük bir acı bu, makineyi doldurduğunu düşünüp çalıştırdıysa çocuk nereye saklanabilir? Çok da küçük değilmiş, çocuk kıyafetleri çıkarıp girdiyse, kıyafetlerin çıkarıldığını fark etmemiş mi anne! Ben 9 kiloluk makineye yorgan sığdıramıyorum. 5 yaşındaki çocuk hadi sığdı diyelim anne bunu nasıl görmez fark etmez. Cinayet bu kesinlikle araştırılması gerek. Bence de normal bir durum değil, o çocuk hadi makineye sığdı. Kapağı nasıl kapatacak? Sen kapağı kapatırken nasıl fark etmezsin! İmkansız bir şey... Bu ölümde kasıt aranmalı çapraz sorgu şart. Kesinlikle inanılacak bir şey değil. Ben şunu anlamadım. Beş yaşındaki çocuğun çamaşır makinasına girmesi kolay olmamalı. Çünkü makinaya çamaşır atılan kısım, çocuğun giremeyeceği kadar dardır. Neyse savcılık tüm detayları elbet değerlendirecektir. Kedi mi bu görünmeyecek! Bizim kedi oyun için giriyor. O yüzden hep kontrol ederiz. Bir çocuk nasıl gözükmez yazık. Nasıl kötü bir ölüm… 5 yaşındaki çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti | Video Bence şüpheli durum var... Nasıl girer bir çocuk çamaşır makinasına... Nasıl anne bunlar ya!