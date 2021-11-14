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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:39

SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

Son dakika: Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi. İddialara göre anne, makineyi çalıştırırken oğlunu fark etmedi. Şüpheli ölümde; sosyal medya kullanıcılarından anneye tepki geldi! İşte son dakika gelişmeleri

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

SON DAKİKA: KASTAMONU'DA ÇAMAŞIR MAKİNESİ FACİASI

Son dakika: Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

Yine iddialara göre: Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.

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SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.

SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

SON DAKİKA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Türkiye Kastamonu’da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

SON DAKİKA: TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR

Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı. İşte o tweet'lerden bazıları:

SON DAKİKA