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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 10:41

Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

Son dakika: Türkiye, Konya'daki süt banyosu olayını günlerce konuşmuştu. Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları

TOLGA YANIK
Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

KONYA'DAKİ SÜT BANYOSU SKANDALINDA SON DAKİKA

Son dakika: Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında dün görülen duruşmada beraat kararı verildi.

Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

Karar sonrası konuşan Emre Sayar, amacının fenomen olmak olmadığını söyledi.

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Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞMUŞTU!

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sayar şöyle konuştu: "Kimsenin sağlığıyla oynamak gibi bir amaç içerisinde değildim. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi ve böyle bir şeyi de asla yapmazdım.

Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

Suçum yokken 6 gün cezaevinde yattım. İşlemediğim bir suç nedeniyle iftiraya uğradım. Sosyal medya platformlarında linç edildim. Ben kimsenin sağlığıyla oynamadım."

Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu belirten Sayar, şöyle devam etti: "Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı. Kazanı bizzat ben tahliye ettim. Kazanı kendi ellerimle temizledim. Gıda için kullanılan bir kazan değildi.

SON DAKİKA