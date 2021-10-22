Son dakika: Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞMUŞTU!

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sayar şöyle konuştu: "Kimsenin sağlığıyla oynamak gibi bir amaç içerisinde değildim. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi ve böyle bir şeyi de asla yapmazdım.