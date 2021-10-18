HaberlerYaşamSon dakika: Türkiye minik Eymen'in feci ölümünü konuşuyor! Babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:05
Son dakika: Türkiye minik Eymen'in feci ölümünü konuşuyor! Babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...
Son dakika: İzmir'de Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın otomobilinin altında kalarak can verdi. Türkiye bu olaya kilitlendi. Yeğeninin ölümüne neden olan genç kadın, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden 5 milyon lira kan parası istediğini iddia etti. Bu iddialar üzerie baba Adem Kara, yeni eşi çarpıcı açıklamalarda bulundu: Sigorta parasını bile... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...