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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:09

SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

Son dakika haber: Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'dan acı haber alındı. 69 gündür aranan talihsiz kadının cesedi, evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis sır ölümü aydınlatmak için düğmeye bastı. İşte son dakika haberini ayrıntıları

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

Son dakika: Kırklareli'nde 69 gün önce sırra kadem basan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi, evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu.

SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU!

Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı.

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SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’u konuşmuştu! 69 gün sonra bu halde bulundu!

7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

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