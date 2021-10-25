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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...  
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:04

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini günlerce konuştu! Bügünkü canlı yayında şok iddialar ortaya atıldı: Osman Büyükşen, telefonla arayıp uyardı. Büşra Büyükşen de yaşlı bir kadına saldırdı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

SON DAKİKA: TÜRKİYE MÜGE ANLI'DA BÜYÜKŞEN CİNAYETİNE KİLİTLENDİ: FATMA BÜYÜKŞEN SALDIRDI! OSMAN BÜYÜKŞEN UYARDI...

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı.

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Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi: Büşra Büyükşen saldırdı! Osman Büyükşen uyardı...

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı.

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