Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Osman Büyükşen'den duygusal Twitter paylaşımı: Kalbi güzel annem, yiğit babam...

Tüm Türkiye, Konya'da işlenen Büyükşen cinayetini konuşuyor. Günlerdir gündemde olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 kişinin gözaltına alındığı olayda vahşetin tek tanığı Büşra Büyükşen'e olay olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Canlı yayında isyan ettiği görüntülerin herkesi duygulandırdığı Osman Büyükşen'den ise duygusal bir Twitter paylaşımı geldi. İşte ayrıntılar...