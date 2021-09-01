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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:14

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

Son dakika haberi: atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı masaya yatırıldı. Davada karar çıktı. İstismarcı enişteye ceza yağdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

Müge Anlı'da gündeme gelen Çıg ailesi davası günlerce konuşuldu. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Palu Ailesi'ni hatırlattı.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

Eniştesi tarafından istismara uğrayan Abdurrahman Çığ'ın kabusu yaşadığı davada karar çıktı. Enişe İsa Akman'a ceza yağdı.

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Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

NE OLMUŞTU!

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı’da günlerce konuşmuştu! Çığ ailesi davasında karar çıktı! İstismarcı enişte...

İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı öğrenildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi.

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