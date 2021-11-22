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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:55

SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?

Son dakika haberi: Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir konuşlan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Olayla ilgili kritik güne girildi... 'Müslüme ne öldü?' sorusu cevap bulamadı.Öte yandan küçük kızın vücut bütünlüğünün bozulmadığı, darp ve yara izinin olmadığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörek kızı Müslüme’nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme ne öldü?

SON DAKİKA: TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DA ÖĞRENMİŞTİ! YÖREK KIZI MÜSLÜME'NİN SIR ÖLÜMÜNDE KRİTİK GÜN... MÜSLÜME NE ÖLDÜ?

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörek kızı Müslüme’nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme ne öldü?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

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SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörek kızı Müslüme’nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme ne öldü?

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörek kızı Müslüme’nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme ne öldü?

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Yörek kızı Müslüme’nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme ne öldü?

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.

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