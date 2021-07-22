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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin
Giriş Tarihi: 22.07.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 09:51

Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilini buldu. Osman Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı! İşte ayrıntılar...

Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

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Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

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