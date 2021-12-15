Son dakika | Türkiye röntgenci doktoru konuşuyor! Hemşirelerin anlattıkları dehşete düşürdü: Kalça bölgeme bakıp...

SON DAKİKA! 'DOKTOR KALÇA BÖLGEME BAKTIĞINI SÖYLEDİ'

Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım.