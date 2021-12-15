Son dakika | Türkiye röntgenci doktoru konuşuyor! Hemşirelerin anlattıkları dehşete düşürdü: Kalça bölgeme bakıp...

Skandal olay İzmit'te yaşandı. Hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A.'nın kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. SON DAKİKA : RÖNTGENCİ DOKTORA CEZA! Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan A.K. ve A.S., doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini iddia etti. Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı. SON DAKİKA | HEMŞİRELER YAŞADIKLARI KABUSU ANLATTI Hemşirelerden A.K. polise verdiği ifadesinde, 'İş yerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında alt taraftan görünen bir gölge gördüm. 'KAPININ ÖNÜNDE GÖLGE OLUŞTU' Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi göremedim. Konuyu aynı iş yerinden arkadaşım A.S. ile paylaştım. Bulunduğumuz iş yerinin zemini beyaz bir zemindir. Biz kapının arkasına geçerek gerçekten birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğimizde, kapının önünde biri durduğu zaman bir gölge oluştuğunu tespit ettik. SON DAKİKA! 'DOKTOR KALÇA BÖLGEME BAKTIĞINI SÖYLEDİ' Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım. Sürekli kalça bölgeme bakıp aynı zamanda kapı önünden beni röntgenlediğini düşündüğüm H.M.A. hakkında şikayetçiyim' dedi. SON DAKİKA: DOKTOR İLE GÖZ GÖZE GELMİŞ! Anahtar deliğinden baktığında doktorla göz göze geldiğini söyleyen hemşire A.S. ise ifadesinde şunları söyledi: Kapı deliğinden baktığımda doktor H.M.A. ile göz göze geldik. Üzerimi değiştirdikten sonra ikinci kez kapı deliğinden baktığımda, H.M.A.'nın eğilmiş vaziyette, ancak kapıya uzak bir noktada durduğunu gördüm. Sonra içeride çok az daha durdum ve son kez kapı deliğinden baktığımda da H.M.A. ile yine göz göze geldik. 'HOCAM SİZ NE YAPIYORSUNUZ!' Artık dayanamayarak kapıyı açtım ve 'Hocam siz ne yapıyorsunuz? Neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz?' dedim. Bana böyle bir olayın olmadığını söyledi. Ben birkaç gün önce aynı olayı arkadaşım A.K. de yaşadığı için, zaten kendisinin göremeyeceği bir noktada üzerimi değiştirmeye gayret gösterdim. 10 Aralık günü aynı iş yerinde artık çalışamayacağım için konuyu ailemle paylaştım. İstifa dilekçemi de aynı gün iş yerine giderek H.M.A.'nın masasına bıraktım. Beni kapı deliğinden gözetleyerek röntgencilik yapan H.M.A. hakkında şikayetçiyim.' İddiaları reddeden doktor H.M.A. ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.