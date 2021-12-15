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Haberler Yaşam Son dakika | Türkiye röntgenci doktoru konuşuyor! Hemşirelerin anlattıkları dehşete düşürdü: Kalça bölgeme bakıp...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:23

Son dakika | Türkiye röntgenci doktoru konuşuyor! Hemşirelerin anlattıkları dehşete düşürdü: Kalça bölgeme bakıp...

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay İzmit'te yaşandı. İddialara göre; doktor H.M.A, röntgencilik yaptı. Genç hemşireler ise soluğu karakolda aldı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika | Türkiye röntgenci doktor skandalını konuşuyor! Hemşirelere giyindikleri odada kabusu yaşattı!

Skandal olay İzmit'te yaşandı. Hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A.'nın kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Son dakika | Türkiye röntgenci doktor skandalını konuşuyor! Hemşirelere giyindikleri odada kabusu yaşattı!

SON DAKİKA : RÖNTGENCİ DOKTORA CEZA!

Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan A.K. ve A.S., doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini iddia etti. Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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Son dakika | Türkiye röntgenci doktor skandalını konuşuyor! Hemşirelere giyindikleri odada kabusu yaşattı!

SON DAKİKA | HEMŞİRELER YAŞADIKLARI KABUSU ANLATTI

Hemşirelerden A.K. polise verdiği ifadesinde, "İş yerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında alt taraftan görünen bir gölge gördüm.

Son dakika | Türkiye röntgenci doktor skandalını konuşuyor! Hemşirelere giyindikleri odada kabusu yaşattı!

'KAPININ ÖNÜNDE GÖLGE OLUŞTU'

Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi göremedim. Konuyu aynı iş yerinden arkadaşım A.S. ile paylaştım. Bulunduğumuz iş yerinin zemini beyaz bir zemindir. Biz kapının arkasına geçerek gerçekten birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğimizde, kapının önünde biri durduğu zaman bir gölge oluştuğunu tespit ettik.

Son dakika | Türkiye röntgenci doktor skandalını konuşuyor! Hemşirelere giyindikleri odada kabusu yaşattı!

SON DAKİKA! 'DOKTOR KALÇA BÖLGEME BAKTIĞINI SÖYLEDİ'

Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım.

SON DAKİKA