Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:25

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren devlet-millet el ele verip bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, AFAD'dan gece saatlerinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.