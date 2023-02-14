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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:25

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren devlet-millet el ele verip bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, AFAD'dan gece saatlerinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler 10 ilde büykü yıkıma yol açtı, binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Depremin ilk saatlerinden itibaren devlet-millet el ele verip bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

Öte yandan, AFAD'dan gece saatlerinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! Devletin tüm birimleri sahada | Kahramanmaraş depremi son gelişmeler

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları hassasiyetle devam ederken, devlet tüm birimleriyle deprem bölgesinde.

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