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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı
Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 13:10

Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Son dakika haberi: Aydın Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Çocukluk arkadaşanın Facebook paylaşımı yürek dağladı. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Kadın cinayetlerinin son korkunç örneği Aydın Didim'de yaşandı. Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın komşusu tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Genç kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yağmur'u kara toprağa veren arkadaşlarının sosyal medya paylaşımları devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Son dakika haberi: Aydın Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı.

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Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

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