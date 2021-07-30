Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Kadın cinayetlerinin son korkunç örneği Aydın Didim'de yaşandı. Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın komşusu tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Genç kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yağmur'u kara toprağa veren arkadaşlarının sosyal medya paylaşımları devam ediyor. İşte ayrıntılar... Son dakika haberi: Aydın Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ekipler adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Görüntülerde Tayhan'ın ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı. Aydın polisi çok kısa sürede şüphelinin kimliğini belirlemeyi başardı. Yağmur Tayhan'a ait tek kan damlası apartmanın girişinde bulundu. Bu kan damlasından yola çıkan Aydın polisi Nizam C.'nin (53) evinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede evde Yağmur'a ait çok fazla kan izi bulundu. Nizam C.'nin Yağmur'u evde bıçaklayarak öldürdükten sonra cenazeyi aracıyla taşıyarak 1 kilometre uzaklıktaki araziye attığı anlaşıldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Nizam C.'nin Hollandalı bir kadınla evli olduğu öğrenildi. KATİLDEN AKILALMAZ SAVUNMA! Nizam C.'nin 2012 ve 2016 yıllarında emniyette yaralamadan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Katil ifadesinde ise şunları söyledi: 'Eve, kız kendisi geldi. Kapıyı açtım içeri aldım. Bana, dertleşmeye geldiğini söyledi. 2 gün boyunca evde birlikte kaldık. Son gün bana 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Tüm bunları olayın yaşandığı gün saat 04.00 sıralarında yaptım. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları sonra temizledim.' Öte yandan Tayhan'ı öldürdüğü belirlenen babasının iş yeri komşusu N.C. (53), polis tarafından gecenin geç saatlerinde olay yerine getirildi. Kendisinden 37 yaş küçük kızı apartmanın terasında bıçaklayarak öldürüp daha sonra binaya yakın boş araziye attığı belirlenen katil zanlısı 53 yaşındaki N.C. gece geç saatlerde olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu evin yanındaki boş arsaya getirildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı teşhis işleminde katil zanlısının cinayeti nasıl işlediğini anlattığı belirtildi. Katil zanlısının olay yerine getirildiğini duyan çevre sakinleri kail zanlısına tepki gösterdiler. Polisin olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerdeki çalışmasının ardından katil zanlısı nezarete götürüldü. Yağmur Tayhan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yağmur Tayhan'ı kara toprağa veren arkadaşlarının ise sosyal medya paylaşımları devm ediyor. Çocukluk arkadaşı Facebook'te şu ifadeleri kullandı: 'Bebeklikten bu yana beraber buyuduk beraber geçirdiğimiz onca güzel günlerden sonra bu ayrılığa alışmak çok zor. Sanki cıkıp geleceksin inanamıyorum nasıl kıydılar? Sen rahat uyu kuzum o katilin bu dünyada ve diğer dünyada Allah bedelini ödetecek mekanın cennet olsun meleğim'