Son dakika: Türkiye Yağmur Tayhan cinayetine ağladı! Çocukluk arkadaşının paylaşımı yürek dağladı

Kadın cinayetlerinin son korkunç örneği Aydın Didim'de yaşandı. Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın komşusu tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Genç kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yağmur'u kara toprağa veren arkadaşlarının sosyal medya paylaşımları devam ediyor. İşte ayrıntılar...