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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar'a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 16:40

Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar'a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

Son dakika haberi: Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövüp 37 bıçak darbesiyle katletmişti. Müebbet hapis cezası onanan cani tek kaldığı odada çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi. İşte son dakika gelişmeleri

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK
Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar’a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

Son dakika: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kemaloğlu, iddiaya göre Şenpınar'ı dövdü.

Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar’a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

Kemaloğlu, ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Şenpınar'ı göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar gelen ekipler, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar’a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

Hastaneye kaldırılan Kemaloğlu, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı, belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar’a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından, kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı tespit edildi.

Son dakika: Türkiye Zeynep Şenpınar’a ağlamıştı! Katil boksörün cezaevinde cesedi bulundu!

14 SUÇTAN KAYDI VARDI

Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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