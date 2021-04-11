SON DAKİKA | Türkiye'de bugünkü koronavirüs son durum tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu?

Nisan ayının ortaları itibarı ile koronavirüs ile etkin mücadele sürüyor. Türkiye, Kovid-19 karşısında mücadelesini devam ettirirken aşılama çalışmaları da yaş ve risk gruplarına göre devam ediyor. Artan vaka sayısının akabinde, cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Bu noktada, Nisan ayının sonuna kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyuna açıklanıyor.