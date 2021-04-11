SON DAKİKA | Türkiye'de bugünkü koronavirüs son durum tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu?

TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 11 NİSAN 2021
11 Nisan koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Nisan 2021 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu birazdan açıklanacak. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden son dakika duyurulacak olan 11 Nisan koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli olacak.
İşte, 11 Nisan koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu;