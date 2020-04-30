BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Türkiye'de corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı son durum merak edilirken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüs salgını ile ilgili güncel veriler her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerek canlı yayında, gerekse sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Dünyanın aksine süreç ülkemizde daha iyi ilerlerken, vaka sayısındaki azalmalar sürüyor, iyileşen hasta sayımızda günden güne artıyor. Bakan Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde en çok araştırılan konu ise, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu?' sorusu oluyor. 30 Nisan koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 30 Nisan...