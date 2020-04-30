Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

BAKAN KOCA AÇIKLADI: ’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

'de corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı son durum merak edilirken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüs salgını ile ilgili güncel veriler her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerek canlı yayında, gerekse sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Dünyanın aksine süreç ülkemizde daha iyi ilerlerken, vaka sayısındaki azalmalar sürüyor, iyileşen hasta sayımızda günden güne artıyor. Bakan Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde en çok araştırılan konu ise, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu?' sorusu oluyor. 30 Nisan koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 30 Nisan...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 19:03
SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya üzerinde yüzlerce ülke üzerinde etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını hakkında haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını pek çok ülkede pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlarken, vaka sayılarındaki düşüşler de dikkatlerden kaçmıyor. Dünyanın aksine ülkemizde bu süreç daha iyi yönetilirken, iyileşen hasta sayısındaki artış vaka sayısını geçti. 'de corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile ilgili son durum her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 30 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan 2020 Perşembe gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 30 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İşte 30 Nisan Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı açıklaması:

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Bakan Koca 30 Nisan corona virüs vaka sayısını açıkladı: Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan corona virüsü ile ilgili bilgileri sosyal medya hesabından yayınladı:

Koca, 'Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.' dedi.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

BAKAN KOCA AÇIKLADI! İŞTE SON DURUM!

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

27 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. "

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

26 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

VAKA DAĞILIMI HARİTASI

SON DAKİKA