BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya üzerinde yüzlerce ülke üzerinde etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını hakkında son dakika haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını pek çok ülkede pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlarken, vaka sayılarındaki düşüşler de dikkatlerden kaçmıyor. Dünyanın aksine ülkemizde bu süreç daha iyi yönetilirken, iyileşen hasta sayısındaki artış vaka sayısını geçti. Türkiye'de corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile ilgili son durum her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 30 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan 2020 Perşembe gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 30 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İşte 30 Nisan Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı açıklaması: