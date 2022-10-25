Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Ayın dünyayla güneş arasına girmesi ve güneşten gelen ışığın bloke etmesiyle güneş tutulmasının yaşandığını ifade eden Dr. Topal, "Bugün saat 13.00 sıralarında göreceğimiz olay parçalı güneş tutulmasıdır. Yani ay tam olarak güneşi kapatmayacaktır. Ülkemizin en batısından en doğusuna doğru güneşin daha fazla kapandığı görülecektir. Ülkemizde tutulmanın tam olarak görüleceği yerlerde yüzde 50 civarında kapanacaktır. Ülkemizde saat 13.00'te ayın güneşi kapatmaya başladığını ve saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapattığını göreceğiz. Saat 15.30 sıralarında ise ayın güneş doğrultusunda ayrıldığını göreceğiz" dedi.



