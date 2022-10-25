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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 14:24

Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Son dakika: Türkiye'de parçalı güneş tutulması heyecanı yaşanıyor. Uzmanlar ülkenin en doğusunda güneşin daha fazla kapanacağını söylüyor. İstanbul'da en fazla örtünme ise saat 13.47'de yaşanacak...

Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Güneş tutulması Türkiye'den de görülmeye başladı. Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması Türkiye'de parçalı şekilde izleniyor. TÜBİTAK güneş tutulmasını canlı olarak yayınlıyor.

Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Türkiye'de bugün saat 13.00 sıralarında güneş tutulmasının başladığını ifade eden Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapanmanın izlenebileceğini ifade etti.

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Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

"GÜNEŞE ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN"

Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan isli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması gerektiğinin altını çizen Topal, filtrelerin göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Astrofizikçi ve Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal, güneş tutulmalarının astronomik fenomenler olduğunu ve milyarlarca yıldır olan bir olay olduğunu belirtti.

Son dakika: Türkiye’de güneş tutulması başladı: İşte ilk görüntüler!

Ayın dünyayla güneş arasına girmesi ve güneşten gelen ışığın bloke etmesiyle güneş tutulmasının yaşandığını ifade eden Dr. Topal, "Bugün saat 13.00 sıralarında göreceğimiz olay parçalı güneş tutulmasıdır. Yani ay tam olarak güneşi kapatmayacaktır. Ülkemizin en batısından en doğusuna doğru güneşin daha fazla kapandığı görülecektir. Ülkemizde tutulmanın tam olarak görüleceği yerlerde yüzde 50 civarında kapanacaktır. Ülkemizde saat 13.00'te ayın güneşi kapatmaya başladığını ve saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapattığını göreceğiz. Saat 15.30 sıralarında ise ayın güneş doğrultusunda ayrıldığını göreceğiz" dedi.

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