HaberlerYaşamSon dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:59Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:05
Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı
Eskişehir'de yaşanan aile katliamı tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Tokkal ailesi cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Tutuklu yargılanan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.