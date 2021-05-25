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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:05

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

'de yaşanan aile katliamı tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Tokkal ailesi cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Tutuklu yargılanan katil zanlısı (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile oğulları Ali Doruk, geçen şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce kurulan özel ekip, çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleye aldı. Olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası 'nın katil zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Tokkal ailesi katliamında karar çıktı

EVDE 73 DAKİKA KALDI

Kamera görüntülerinde Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi.

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