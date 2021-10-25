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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:56

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

Son dakika: Tarihler 1 Kasım 2018'i gösterdiğinde İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, kendisine ceza yazan trafik ekiplerine çığlık attı. Türkiye'nin konuştuğu davada bugün karar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

Fatih Balat Sahili'nde meydana gelen olayda Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniye kemeri takmadığı gerekçesiyle polis uygulama noktasında durduruldu.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

Trafik polisleri ceza keserken çığlık atan kadın sürücü!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA SON DAKİKA

Yapılan kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık attı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı'nın görüntüsünü çekti. Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.



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SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

İSTANBUL'DA POLİSLERE ÇIĞLIK ATMIŞTI!

Tarlacı, uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tarlacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

'STRES DURUMUMU ARTIRDI'

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Özlem Atan Tarlacı, uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek, "Geç kadığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin şahsi cep telefonu ile görüntümü kaydettiğimi fark ettim. Bu bende daha da stres durumumu artırdı. 1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim" dedi.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS

Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi. Polis memurları A.K. ve O.K.'nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verildi. Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H'nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi. Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.'ye, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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