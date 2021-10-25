SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!

Trafik polisleri ceza keserken çığlık atan kadın sürücü!
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA SON DAKİKA
Yapılan kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık attı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı'nın görüntüsünü çekti. Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.