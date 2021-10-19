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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:01

SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti!

Son dakika: İzmir'de Zerrin Akça, yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayda şok bir gelişme yaşandı. Hala yaşadığı acıya dayanamadı İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağustos'ta İzmir'deki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı.

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SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

SON DAKİKA: EYMEN KARA'YI EZEN HALA HAKKINDA ŞOK GELİŞME!

Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

Zerrin Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

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