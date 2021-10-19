SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: İzmir’de yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti!

SON DAKİKA: EYMEN KARA'YI EZEN HALA HAKKINDA ŞOK GELİŞME!



Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor.