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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:13

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

Son dakika: Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta korkunç bir kaza yaşandı. Servisle okula giden 5 öğrenci hayata gözlerini kapadı. Türkiye'nin konuştuğu kazada flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

Son dakika: Türkiye, Afyonkarahisar'daki kazaya ağlamıştı. Acı olay geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşandı. Çatağıl köyünde öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci de yaralanmıştı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili servis şoförü ile servisin ihalesini alan araç sahibi tutuklanmıştı.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

Soruşturmanın devam ettiği acı kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Okul Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

SON DAKİKA: Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Afyonkarahisar’da 5 öğrenci ölmüştü!

Kazaya ilişkin araştırma ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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