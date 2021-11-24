Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Öte yandan araştırmacı gazeteci Müge Anlı olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...