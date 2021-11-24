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Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:10

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Öte yandan araştırmacı gazeteci Müge Anlı olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU MÜSLÜME YAĞAL ÖLÜMÜNDE ÇARPICI AYRINTI! AİLESİ TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞ... MÜSLÜME NEDEN ÖLDÜ?

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Olay geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı.

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Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Müslüme ölümünde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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