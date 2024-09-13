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Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:14

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat'ın söyledikleri yalan

Son dakika haberleri... 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cansız bedeni dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine getirilerek sorguya alınan amca Salim Güran hakkındaki iddiaları reddetti. Savcılıkta 20.00'a kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini söyleyen zanlı amca Salim Güran'a yapılan HTS analizlerinde 15.21 ile 15.46 arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduklarının tespit edildiği anlatıldı. Amca Salim Güran "Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum" dedi.

Halit TURAN
Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'ndeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

Bugün, aralarında Narin'in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

SALİM GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilerek soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguya alınan Salim Güran'ın ifadesine SABAH ulaştı.

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

Öğle saatlerinde çocuklarıyla Diyarbakır'a alışverişe gittiğini sonra gidip eve ailesini bıraktıktan sonra eşi Melek Güran'ın ifadesinde söylediği gibi evde yemek yediğini anlatmayan Salim Güran "Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum. Hüseyin Güran'ın evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Tarlamın başına gelirken Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını gördüm. Motosikletle kızları götürelim dediler. Ben de araba ile götüreyim dedim. Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. Ramazan onu kucağına alıp sevdi. Bende kızı sevdim. Sonra ben ve Ramazan Atasoy tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.

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