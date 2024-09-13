Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat’ın söyledikleri yalan

Öğle saatlerinde çocuklarıyla Diyarbakır'a alışverişe gittiğini sonra gidip eve ailesini bıraktıktan sonra eşi Melek Güran'ın ifadesinde söylediği gibi evde yemek yediğini anlatmayan Salim Güran "Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum. Hüseyin Güran'ın evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Tarlamın başına gelirken Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını gördüm. Motosikletle kızları götürelim dediler. Ben de araba ile götüreyim dedim. Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. Ramazan onu kucağına alıp sevdi. Bende kızı sevdim. Sonra ben ve Ramazan Atasoy tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.