Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
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Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Tutuklu amca Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Nevzat'ın söyledikleri yalan
Son dakika haberleri... 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cansız bedeni dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine getirilerek sorguya alınan amca Salim Güran hakkındaki iddiaları reddetti. Savcılıkta 20.00'a kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini söyleyen zanlı amca Salim Güran'a yapılan HTS analizlerinde 15.21 ile 15.46 arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduklarının tespit edildiği anlatıldı. Amca Salim Güran "Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum" dedi.