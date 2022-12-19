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Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
07:14
Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran (32) 14 metre yükseklikten aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Taşkıran'ın yaşamını yitirmeden önce annesi Canan G. ile yaptığı son telefon konuşması ortaya çıktı.