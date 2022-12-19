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Haberler Yaşam Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 07:14

Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran (32) 14 metre yükseklikten aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Taşkıran'ın yaşamını yitirmeden önce annesi Canan G. ile yaptığı son telefon konuşması ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Beyza Taşkıran 32 yaşındaydı. Ömrünün baharındaydı. Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan Taşkıran, İzmir'e turizm fuarı için geldi. Yaptığı sunum herkesi etkiledi, herkes Beyza'yı tebrik etti.

Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Firmasıyla güzel bir fuar deneyimi yaşayan Beyza Taşkıran, 11 Aralık'ta annesi Canan G. ve kız kardeşleriyle birlikte yaşadığı Antalya'ya dönmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Havalimanının içerisinde cep telefonuyla konuşan genç kadın 14 metreden aşağı düştü. Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

32 yaşındaki genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taşkıran'ın cenazesi daha sonra ailesi tarafından alınarak uçakla Antalya'ya götürüldü.

Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Aslen Kahramanmaraşlı olan genç kadın, 12 Aralık Antalya Muratpaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son dakika: Uçağa binerken körükten atlamıştı! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Polisin, genç kadının ölümünden önce saat 22.02 sıralarında kiminle görüştüğünün tespiti için cep telefonuna el koydu. Bu kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, soruşturma sonunda genç kadının kesin ölüm nedeni belli olacak.

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