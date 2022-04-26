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Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan 'EMİNE ERDOĞAN' açıklaması: Tüm dünyaya örnek...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:20
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
08:20
Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan 'EMİNE ERDOĞAN' açıklaması: Tüm dünyaya örnek...
Son dakika haberler: Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, SABAH'a konuştu: Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı