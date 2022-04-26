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Haberler Yaşam Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan 'EMİNE ERDOĞAN' açıklaması: Tüm dünyaya örnek...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 08:20

Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan 'EMİNE ERDOĞAN' açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Son dakika haberler: Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, SABAH'a konuştu: Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı

BURAK ÇELİK
Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Son dakika haberler: Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala, geçen hafta Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftarın konuklarından biriydi. Şarkıcı Jamala, SABAH'a duygularını anlattı. Emine Erdoğan'ın sözlerine işaret ederek "Eşsiz" yakıştırmasında bulundu.

Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Şu anda bulunduğum ve mülteci olduğum Türkiye'de yetimleri koruduklarını, onlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunduklarını görmek; Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi ve çocukları; kendi kızları ve torunlarından ayırmadığını hissetmek beni çok duygulandırdı.

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Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum.

Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Tüm dünya first lady'leri, Emine Hanımefendi'nin bu güçlü iradesini sahiplenmeli ve bu zulme dur demeli. En başında beri hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli irade, tüm dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum.

Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması için bizlere verdiği büyük ve eşsiz desteğin farkındayız.

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