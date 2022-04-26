Son dakika | Ukraynalı şarkıcı Jamala’dan ’EMİNE ERDOĞAN’ açıklaması: Tüm dünyaya örnek...

Şu anda bulunduğum ve mülteci olduğum Türkiye'de yetimleri koruduklarını, onlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunduklarını görmek; Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi ve çocukları; kendi kızları ve torunlarından ayırmadığını hissetmek beni çok duygulandırdı.