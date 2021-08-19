Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

İlk olarak Aleyna Çakır'ın ölümü sonrasında cinayet şüphesi ile göz altına alınan ancak tüm itirazlara rağmen serbest bırakılan Uygun'un adı daha sonra Esra Hankulu isimli genç bir kızın cinayeti ile bir kere daha gündeme taşınmıştı. ÜMİTCAN UYGUN HAKARETÇİ AVINA ÇIKTI İlk yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ardından yine şüpheli bir ölüme kurban giden Esra Hankulu olayının ardından bir kere daha gözaltına alınmış, bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRA TOPLADI! İkinci cinayet haberi sonrasında günlerce sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Ümitcan Uygun'un hakaretçi avına çıktığı ortaya çıktı. Bugüne kadar kendisine sosyal medya hesabı üzerinden haket ettiğini tespit ettiği 500'ün üzerindeki kişiye hakaret davası açtığı belirtilirken bu kişilere avukatı üzerinden ulaşan Uygun'un uzlaşma parası talep ettiği iddia edildi. İdidalara göre Uygun'un avukatı davayı açtıktan sonra telefonla ulaşarak 'Davayı 5 bin TL karşılığında geri çekeriz' diyerek para talep ettiği, pek çok kişinin de bu parayı ödediği gündeme taşındı. Uygun'un bu şekilde yüksek miktarda para kazandığı, uzlaşmaya giden kişilerin mahkeme süreci ile uğraşmamak adına parayı ödedikleri belirtildi. Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! 'Hakaretçi' avına çıktı! Kişi başı 5 bin lira istiyor | Video