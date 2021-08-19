Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

İlk olarak Aleyna Çakır'ın ölümü sonrasında cinayet şüphesi ile göz altına alınan ancak tüm itirazlara rağmen serbest bırakılan Uygun'un adı daha sonra Esra Hankulu isimli genç bir kızın cinayeti ile bir kere daha gündeme taşınmıştı.