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Haberler Yaşam Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! 'Hakaretçi' avına çıktı!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 18:36

Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! 'Hakaretçi' avına çıktı!

Son dakika haberi: Ankara'da Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde başşüpheli konumunda olan Ümitcan Uygun, cezaevinde de rahat durmuyor. Sosyal medyadan kendisine hakaret edenlere karşı harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!
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Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

İlk olarak Aleyna Çakır'ın ölümü sonrasında cinayet şüphesi ile göz altına alınan ancak tüm itirazlara rağmen serbest bırakılan Uygun'un adı daha sonra Esra Hankulu isimli genç bir kızın cinayeti ile bir kere daha gündeme taşınmıştı.

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Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

ÜMİTCAN UYGUN HAKARETÇİ AVINA ÇIKTI

İlk yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ardından yine şüpheli bir ölüme kurban giden Esra Hankulu olayının ardından bir kere daha gözaltına alınmış, bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRA TOPLADI!

İkinci cinayet haberi sonrasında günlerce sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Ümitcan Uygun'un hakaretçi avına çıktığı ortaya çıktı.

Son dakika: Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı!

Bugüne kadar kendisine sosyal medya hesabı üzerinden haket ettiğini tespit ettiği 500'ün üzerindeki kişiye hakaret davası açtığı belirtilirken bu kişilere avukatı üzerinden ulaşan Uygun'un uzlaşma parası talep ettiği iddia edildi.

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