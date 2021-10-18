Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:19

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

Son dakika: Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın adli tıp raporundaki '1 saat' detayı ise herkesi şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

Son dakika: Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI!
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

ESRA HANKULU'NUN ADLİ TIP RAPORUNDA ŞOK DETAYLAR
Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan ve genç kadının "künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği" belirtilen raporda, çarpıcı bir detay dikkati çekti.

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

Raporda, şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu'nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı.

SON DAKİKA