SON DAKİKA | Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu raporunda şok 1 saat detayı!

Son dakika: Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi. ESRA HANKULU'NUN ADLİ TIP RAPORUNDA ŞOK DETAYLAR Raporda, şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu'nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı. Genç kadının otopsisinde tespit edilen kafa içi kanamanın lokalizasyonu, özelliği ve ağırlığı dikkate alındığında, 'fenalaşması sonrası 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğuna' işaret edildi. Milliyet'in haberine göre; Raporda, Hankulu'nun ölümüyle ilgili, 'travmadan hemen sonra (1 saat içinde) şuurunun bozulması, bulantı, kusma olması sonra iyilik halinin olması, ilerleyen zamanda şuurunun kapanarak ölümünün gerçekleşmesinin tıbben mümkün olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur' denildi. TARİHLER UYUŞMADI Adli Tıp raporu mütalaasında; üç adli tıp uzmanı, genel cerrahi uzmanı, beyin ve sinir cerrahi uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile patoloji uzmanından oluşan bir heyet yer aldı.