Son dakika: Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU! SAVCILIKTAN FLAŞ KARAR: 3 AYRI PARMAK İZİ İLE...

Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de boş bir arazide ölü olarak bulunmuştu. İntihar notu ile bulunan Uygun'un ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.