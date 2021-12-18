Son dakika: Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU! SAVCILIKTAN FLAŞ KARAR: 3 AYRI PARMAK İZİ İLE... Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de boş bir arazide ölü olarak bulunmuştu. İntihar notu ile bulunan Uygun'un ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kapısındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti. Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı aktarıldı. TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Kararda Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi. Uygun'un olay günü yanına tabanca alarak evden çıktığı ve bir taksi ile kırsal alana gittiği, buradan eşine ve avukatına haklarını helal etmeleri için mesaj yolladığı, telefonla görüştüğü, tanıdıkları ile veda ettikten sonra yanında getirdiği tabanca ile basına ateş ederek intihar ettiği aktarıldı. Aramalar sonucu akşam saatlerinde Uygun'un cesedinin bulunduğu belirtilen raporda, olay günü tek başına olduğu, yalnız olarak taksi ile bulunduğu yere geldiği bulgularının aksine ölümü sırasında yanında başka kişilerin olduğuna dair hiçbir tespit yapılamadığı anlatıldı. İNTİHARA YÖNLENDİRME YOK Televizyon programlarında yer alan iddialara yönelik bir kısım çevresinin intihara yönlendirmiş olabileceği yönünde soruşturmayı genişleten savcılık, programın ele alınan konular ve bu konuların işleniş biçimlerinin müntehireyi psikolojik olarak etkilediği kabul edilse bile intihar eylemi ile doğrudan irtibatı ve bu suçun unsurları bulunmadığından iddialarla ilgili soruşturmanın sürdürülemediğini kaydetti. KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİ Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, 'Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir' denildi. NE OLMUŞTU! Aleyna Çakır'ı daha önce darp eden ve o anları canlı yayına alan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da ölü bulunmuştu. İntihar ettiği belirlenen Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma başladı, gittiği güzergah üzerindeki güvenlik kameraları incelendi. Uygun'un yol boyunca elinde beyaz bir poşet olduğu ifade edildi. Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili emniyetin hazırladığı fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede Gülay Uygun'un ölümünden hemen önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yer aldı. Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır'ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.