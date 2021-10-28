Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 11:53

Son dakika: Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

Son dakika haberi: Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ümitcan Uygun’un yalanlamıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: Ümitcan Uygun’un yalanlamıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ümitcan Uygun’un yalanlamıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Son dakika: Ümitcan Uygun’un yalanlamıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son dakika: Ümitcan Uygun’un yalanlamıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

İddianamede sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları ifade edildi.

SON DAKİKA