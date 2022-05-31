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Son dakika: Ümraniye’de korku dolu anlar: Boğazına dayadı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
12:59
Son dakika: Ümraniye’de korku dolu anlar: Boğazına dayadı
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de bir şahıs, elindeki bıçakla cadde ortasına gelerek intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede toplan an meraklı kalabalık ise olayı film izler gibi izledi.