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Haberler Yaşam Son Dakika: Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, Bu dönem yüz yüze eğitime geçecek mi? Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:46

Son Dakika: Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, Bu dönem yüz yüze eğitime geçecek mi? Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci binlerce öğrencinin gündeminde yerini alırken geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme takvimi milyonların gündemine "Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?" sorularını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 2021-2022 eğitim öğretim takviminin başlayacağı tarihi de işaret etti. Buna göre; ? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları…

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvim için başlangıç tarihi açıklanmış oldu. Ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci aşaması 1 Haziran yani bugün itibarıyla başlarken öte yandan ilkokul, ortaokul ve liselerin bu hafta ve önümüzdeki hafta peyderpey okullarına döneceği duyuruldu. Buna göre; "Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüzyüze eğitime geçecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre gelecek sene akademik takvim Eylül ayının ortalarına doğru başlamış olacak. Peki, ? İşte tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

Özellikle eğitim bu süreçte olumsuz bir şekilde etkilenirken, geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından sonra eğitime yine bir süre ara verilmişti. Eğitime uzaktan devam eden üniversitelerin durumu merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

"AKADEMİK TAKVİM 13 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"

Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

GELECEK DÖNEM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Kavuşuyoruz!

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