Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

SON DAKİKA: , tarih belli mi? Bu dönem , yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, sorusunun yanıtı, en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, üniversitelerin açılma tarihi ve yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendisine yöneltilen ', yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Koca, önümüzdeki üç haftayı işaret ederken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini paylaştı. Peki, 2020-2021 bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim yapılacak mı? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 07:29
SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

Son dakika haberleri... Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilirken üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen ', üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.

Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.

SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Bu dönem üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

SON DAKİKA