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: Üniversiteli cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili tutuklandı

, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi cinayeti ile sarsıldı. Muğla'da 5 gündür kayıp olan genç kadının, eski sevgilisi Cemal (32) tarafından vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ajanslar tarafından haberleri peş peşe duyurulurken yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkıyor. Pınar'ın katili Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkarken genç kadının boğulduktan sonra ormanlık alanda cesedinin çöp varilinde yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü belirlendi. Bölgede yapılan aramada, Gültekin'in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı, ifadesinde genç kadını suçladı. Öte yandan, Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın son kamera görüntüleri yayınlanırken 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandığı bilgisine de ulaşıldı. İşte, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 00:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 01:18
SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

Son dakika haberleri... Muğla'da kaybolan ve 5 gündür aranan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 'den acı haber geldi. 27 yaşındaki genç kadının, eski erkek arkadaşı Cemal (32) tarafından vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekipler, saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Genç kızın kaybolmasından sonra bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve birçok kişinin ifadesine başvurulmuştu. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptanmıştı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

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PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ METİN AVCI'YI ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Metin Avcı'yı gözaltına alan ekipler, 32 yaşındaki adamın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ METİN AVCI İTİRAF ETTİ

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

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GENÇ KADININ KATİLİ METİN AVCI TUTUKLANDI

'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. SABAH'tan Kenan Gürbüz'ün son dakika haberine göre, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İşte, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, ''Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL'lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır.'' denildi.

SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

Katil Cemal 'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

AKILALMAZ İFADE

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı tutuklandı

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı , öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.

Son Dakika Haberi: Muğla'da Pınar Gültekin cinayetindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video

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