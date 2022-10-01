Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

SON DAKİKA | ÜNLÜ İŞ KADININA BÜYÜK ŞOK!

ZARARI 6 MİLYON DOLAR

Yıllarca kendisine yüksek kar elde etmiş gibi banka dekontları gönderen bankacının aslında hesabında 6 milyon dolarlık zarar meydana getirdiğini gördü. Hesap hareketlerini inceleyen Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından yapılan foreks işlemleri sonrası 6 milyon dolarlık zarara uğradığını tespit etti.