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Haberler Yaşam Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş'a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.10.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 08:38

Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş'a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

Son dakika haberler: Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli 2017 yılında İsviçre'de yatırım amaçlı bir hesap açtı. Yıllar boyunca yüksek kar elde ettiğini düşünen Mütevelli, 20 milyon dolara çıkan hesabında, bankacı Bala K. tarafından yapılan foreks işlemleri sonrası 6 milyon dolarlık zarar olduğunu tespit etti. Mütevelli, bankacının kendisinden habersiz foreks işlemleri yaparak parasını batırdığını belirterek, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Savcılık, iki bankacı hakkında dolandırıcılık suçundan dava açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli 2017 yılında yakın arkadaşı ve iş kadını Meryem Arsay'ın yönlendirmesiyle İsviçre'deki bir banka müdürüyle tanıştı. İddiaya göre İsviçre'deki banka müdürü Dina Mütevelli'ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması gerektiğini, yüksek kar elde edeceğini söyledi. Bankacının talebiyle İsviçre'deki bankada hesap açan Mütevelli 1 milyon doları hesabına yatırdı. Yıllar boyunca hesabın yönetim yetkisini bankacı Bala K.'ye bırakan iş kadını, hesabını incelediğinde büyük bir şok yaşadı.

Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

SON DAKİKA | ÜNLÜ İŞ KADININA BÜYÜK ŞOK!
ZARARI 6 MİLYON DOLAR

Yıllarca kendisine yüksek kar elde etmiş gibi banka dekontları gönderen bankacının aslında hesabında 6 milyon dolarlık zarar meydana getirdiğini gördü. Hesap hareketlerini inceleyen Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından yapılan foreks işlemleri sonrası 6 milyon dolarlık zarara uğradığını tespit etti.

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Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Dina Mütevelli 29 Mart 2017 yılında açtığı İsviçre'deki banka hesabının bankacı Bala K. tarafından yönetildiğini, Bala'yı arkadaşı Meryem aracılığıyla tanıdığını, yüksek meblağın bulunduğu banka hesabında kendisinden habersiz işlemler yaparak 6 milyon dolarlık zarar oluşturan bankacıdan şikayetçi oldu.

Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.'nin yurt içinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışmalar başlatıldı.

Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş’a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma soncunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem Arsay hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı.

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