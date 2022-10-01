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Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş'a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.10.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
08:38
Son dakika | Ünlü iş kadını Dina Topbaş'a 6 milyon dolarlık şok! Hesaplarını incelediğinde ortaya çıktı
Son dakika haberler: Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli 2017 yılında İsviçre'de yatırım amaçlı bir hesap açtı. Yıllar boyunca yüksek kar elde ettiğini düşünen Mütevelli, 20 milyon dolara çıkan hesabında, bankacı Bala K. tarafından yapılan foreks işlemleri sonrası 6 milyon dolarlık zarar olduğunu tespit etti. Mütevelli, bankacının kendisinden habersiz foreks işlemleri yaparak parasını batırdığını belirterek, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Savcılık, iki bankacı hakkında dolandırıcılık suçundan dava açtı.