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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
10:03
SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!
Son dakika haberi... Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı bir genç kızı alıkoyduğu iddia edildi. Polislerin ise Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine giderek genç kızı kurtardığı belirtildi. Emniyette ifadesi alınan Kaya suçlamaları reddetti.