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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:03

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

Son dakika haberi... Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı bir genç kızı alıkoyduğu iddia edildi. Polislerin ise Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine giderek genç kızı kurtardığı belirtildi. Emniyette ifadesi alınan Kaya suçlamaları reddetti.

İHA
SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

Son dakika haberi! İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti.

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

"EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı.

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SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi | Video

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

SON DAKİKA | Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

ÜNLÜ KOMEDYEN EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ İDDİASI

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerinde Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi.

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