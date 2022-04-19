Son dakika | Ünlü müzisyen ve iş adamı ayrıldığı sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ifşa etti

Son dakika: Mustafa Alpagut ve Sevda K., 6,5 yıldır beraberlik yürütüyordu. İkili aralarındaki sorunları çözemeyince ayrıldı. İddiaya göre çift ayrılınca Alpagut, Sevda K.'ya maddi manevi zarar verme kastıyla asılsız ithamlarda bulunmaya ve hakaret etmeye başladı. Bir süre sonra Sevda K.'nin kız arkadaşına bir Instagram hesabından Sevda K.'ya ait özel görüntüler gönderildi. Sevda K. ise bu fotoğrafların sadece Mustafa Alpagut'ta olduğunu ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu ve şikayetçi oldu.

İşte iş ve magazin dünyasında çok konuşulacak son dakika haberininin detayları...