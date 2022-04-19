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Son dakika | Ünlü müzisyen ve iş adamı ayrıldığı sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ifşa etti
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
10:20
Son dakika | Ünlü müzisyen ve iş adamı ayrıldığı sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ifşa etti
Son dakika haberler: Elkon Şirketler Grubu'nun sahibi ünlü iş adamı ve müzisyen Mustafa Alpagut, eski kız arkadaşının özel görüntülerini ifşa ettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu. Alpagut'un 5 yıla kadar hapsi istendi. Ünlü müzisyenin kız arkadaşı Sevda K. ile 6.5 yıllık birlikteliğinin sona ermesinin ardından çıplak görüntülerini ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davada özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin ifşa edilmesi suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.