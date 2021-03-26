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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi! , kaç yaşında ve neden öldü?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi birçok dizide oynayan Kuzey Makedonyalı oyuncu, 1974 yılında dünyaya gelmişti. Sevilen oyuncunun hayatını kaybetmesi sanat dünyasını da derinden sarsarken Luran Ahmeti'nin hayatı merak konusu oldu. Bu noktada, , kaç yaşında ve neden öldü sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Luran Ahmeti, Arnavut asıllı bir ailenin çocuğu olarak Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Üsküp şehrinde doğdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 08:02
SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Son dakika haberi... Elveda Rumeli başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu , 46 yaşında yaşamını yitirdi. Kuzey Makedonyalı oyuncu, ülkemizde televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında bulunuyordu. Elveda Rumeli dizisi ile ismini duyuran Luran Ahmeti, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de önemli karakterleri canlandırmıştı.

LURAN AHMETİ'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Luran Ahmeti'nin hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğarken ünlü oyuncunun ölüm nedeni de belli oldu. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Ahmeti, hastalığı atlatamadı ve 46 yaşında Üsküp'te hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda eğitimine başladı ve 1989 yılında mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında tamamladı.

1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonrasında aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu.

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Ahmeti, 26 Mart 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

FİLMLERİ

Puppet Show (1998)
Stories about Love (2001)
Bal – Can – Can (2004)
10 (2007)
Izstop (2007)

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Hayde Bre (2010)
Güzel Günler Göreceğiz (2011)
Limonata (2015)
Acı Kiraz (2020)

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)
Mutlu Ol Yeter (2015)
Muhteşem Yüzyıl (2013)
Son Yaz-Balkanlar 1912 (2012)
Elveda Rumeli (2007-2009)

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