SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Son dakika haberi... Elveda Rumeli başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Luran Ahmeti, 46 yaşında yaşamını yitirdi. Kuzey Makedonyalı oyuncu, ülkemizde televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında bulunuyordu. Elveda Rumeli dizisi ile ismini duyuran Luran Ahmeti, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de önemli karakterleri canlandırmıştı.

LURAN AHMETİ'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Luran Ahmeti'nin hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğarken ünlü oyuncunun ölüm nedeni de belli oldu. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Ahmeti, hastalığı atlatamadı ve 46 yaşında Üsküp'te hayatını kaybetti.