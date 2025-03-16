Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 15:28

SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

İstanbul Şişli'de Taşdan Karaca, yeğeni Caner K. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karaca kurtarılamazken olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki Taşdan Karaca'nın Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ortaya çıktı. Kabusu yaşayan sanatçı o korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaştı…

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yaklaşan kişi, silahını çıkararak Karaca'ya ateş etmeye başladı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Ünlü şarkıcının evinde korkunç olay: Tamire gelen usta vuruldu | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

KATİL YEĞENİN SUÇ DOSYASI KABARIK!

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

'SENİ GÖRMEYE GELDİM KONUM AT' DEMİŞ

Diğer yandan yeğeni Caner K. tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın, Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.