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SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
15:28
SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!
İstanbul Şişli'de Taşdan Karaca, yeğeni Caner K. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karaca kurtarılamazken olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki Taşdan Karaca'nın Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ortaya çıktı. Kabusu yaşayan sanatçı o korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaştı…