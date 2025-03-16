SON DAKİKA... Ünlü sanatçı Züleyha Ortak evinde kabusu yaşadı: İstanbul’daki amca cinayetinin sebebi bakın ne çıktı!

KATİL YEĞENİN SUÇ DOSYASI KABARIK!

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.