SON DAKİKA | Ünlü uzmandan Malatya depremi sonrası korkutan açıklama! “Depremler o hatta doğru ilerliyor!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer alan aktif fay hatları nedeniyle son dakika deprem olayları peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. En son 9 Nisan saat 17.02'de Malatya Pütürge'de 5,2 şiddetinde meydana gelen son dakika depremi sonrasında ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından en son depremler ile ilgili "Depremler o hatta doğru ilerliyor! İfadesi kullanılarak korkutan bir detaya dikkat çekildi.

SON DAKİKA | ÜNLÜ UZMANDAN KORKUTAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika Malatya deprem olayı sonrası Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalardan detaylar şöyle;