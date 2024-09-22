Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
06:37
Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te geçtiğimiz ay yaşanan kazanın arkasından 8.5 milyon liralık bir soygun çıktı. Bilerek kaza yapıp karşı yöne geçtiği ortaya çıkan tekstil firması kuryesi Hacı Bayram K'nın döviz bürosundan aldığı 250 bin doları cami tuvaletinde kardeşine teslim edip bilerek kaza yaptığı ve 'Kaza sırasında paralar çalındı' dediği ortaya çıktı.