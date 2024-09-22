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Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 06:37

Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te geçtiğimiz ay yaşanan kazanın arkasından 8.5 milyon liralık bir soygun çıktı. Bilerek kaza yapıp karşı yöne geçtiği ortaya çıkan tekstil firması kuryesi Hacı Bayram K'nın döviz bürosundan aldığı 250 bin doları cami tuvaletinde kardeşine teslim edip bilerek kaza yaptığı ve 'Kaza sırasında paralar çalındı' dediği ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

Son dakika haberi: Fatih Vatan Caddesinde 17 Ağustos günü meydana gelen kazada Bayrampaşa istikametinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritteki araçlara çarptı.

Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ve itfaiye güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

'KAZA SIRASINDA PARALARI ÇALDILAR' DEDİ

Kazanın ardından sözde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye sevk edilen araç sürücüsü Hacı Bayram K. polise verdiği ifadede; "Ben bir tekstil firmasının kuryeliğini yapıyorum.

Son dakika: Uyanık kuryenin oyunu tutmadı! Kazanın arkasından 8.5 milyonluk soygun çıktı

Patronumun isteği üzerine döviz bürosundan aldığım 250 bin dolar nakit parayı Zeytinburnu'nda bir işyerine teslim etmek üzere yolda giderken kaza yaptım.

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