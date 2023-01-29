Haberler Yaşam Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:11

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Marmara dahil birçok bölgede kar ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul ve Ankara için önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle İstanbul'da bugün havaların daha da soğuyacağını belirterek "Akşam, Gece ve Pazartesi sabahı hafif kar geçişleri bekleniyor." dedi.