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Haberler Yaşam Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...
Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:11

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Marmara dahil birçok bölgede kar ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul ve Ankara için önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle İstanbul'da bugün havaların daha da soğuyacağını belirterek "Akşam, Gece ve Pazartesi sabahı hafif kar geçişleri bekleniyor." dedi.

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde alarm verildi: Kar yağışı geliyor...

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN FLAŞ UYARI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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