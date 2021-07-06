HaberlerYaşamSon dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:31Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:34
Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”
Son dakika haberi: İstanbulSeyrantepe'de korkunç bir cinayet işlendi. Gizem E.(30) evlilik hazırlığı yaptığı Uzman Çavuş sevgilisi Zeynel Yıldırım (26)'ı 4 kurşunla öldürdü. Elini kana bulayan genç kadın adliyeye sevk edildi. Yaşananları ise tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...