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Haberler Yaşam Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” 
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:34

Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

Son dakika haberi: İstanbul Seyrantepe'de korkunç bir cinayet işlendi. Gizem E.(30) evlilik hazırlığı yaptığı Uzman Çavuş sevgilisi Zeynel Yıldırım (26)'ı 4 kurşunla öldürdü. Elini kana bulayan genç kadın adliyeye sevk edildi. Yaşananları ise tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi.

Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), ile kız arkadaşı Gizem Erdoğan (30) 8 ay kadar önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

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Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

İkili Yıldırım'ın eğtim gördüğü Samsun'dan tayini İstanbul'a çıkınca birlikte Kağıthane'deki eve yerleşti.

Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak Erdoğan, Yıldırım'ın telefonda Gaziantep'ten başka bir kadınla nişanlanacakmış gibi konuşmalarını gördü.

Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

"AYRILALIM DEYİP UÇAK BİLETİ ALMIŞ"

Bunun üzerine tartışma alevlenmeye başladı, iddiaya göre Yıldırım artık ilişkiyi istemediğini ve bitirmek istediğini söyleyip Gizem Erdoğan için olay akşamına uçak bileti aldı.

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