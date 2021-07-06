Son dakika: Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış”

İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak Erdoğan, Yıldırım'ın telefonda Gaziantep'ten başka bir kadınla nişanlanacakmış gibi konuşmalarını gördü.

