Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Son dakika haberleri: Ocak ayı gelmesine rağmen özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Türkiye hala beklediği kışa kavuşamadı. "Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. "Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz" diyerek radar görüntüsünü paylaşan Kerem Ökten, ay sonunu işaret edip çetin kış şartlarının görülebileceğini ifade etti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...