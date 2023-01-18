Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.