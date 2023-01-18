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Haberler Yaşam Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:37

Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Son dakika haberleri: Ocak ayı gelmesine rağmen özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Türkiye hala beklediği kışa kavuşamadı. "Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. "Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz" diyerek radar görüntüsünü paylaşan Kerem Ökten, ay sonunu işaret edip çetin kış şartlarının görülebileceğini ifade etti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz yıla göre daha kurak bir süreç yaşayan Türkiye'de ocak ayı gelmesine rağmen birçok bölgede henüz kar yağışı ve sağanak etkisini göstermedi.

Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Birçok bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, "Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

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Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika! Uzman isim “Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz” diyerek duyurdu! Hazırlıklarınızı yapın: Gerçek kış başlıyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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