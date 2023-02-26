Haberler Yaşam Son dakika: Uzman isim "Deprem riski en düşük il" diyerek açıkladı! Harita üzerinde gösterdi: İstanbul için kritik uyarı...

Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 15:16

Son dakika: Uzman isim "Deprem riski en düşük il" diyerek açıkladı! Harita üzerinde gösterdi: İstanbul için kritik uyarı...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'a çevrildi. Muhtemel İstanbul depremi için 2000 öncesi yapıların güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritası üzerinde yer alan o şehri işaret ederek "düşük riskli iller" arasında bulunduğunu ve bölgedeki diğer illere göre İstanbul depreminden daha az etkileneceğini ifade etti. Doç. Dr. Kadir Kılınç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...